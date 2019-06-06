Проект станции метро Новосибирска «Спортивная» не прошёл Госэкспертизу

Новосибирск, , 16:22 — REGNUM Проект станции новосибирского метрополитена «Спортивная», которая должна появиться к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023, получил отрицательное заключение Госэкспертизы. Информация размещена на портале единого государственного реестра заключений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объект экспертизы — проектная документация и результаты инженерных изысканий. Документацию готовили сразу несколько юрлиц: ОАО «Сибгипротранс», МУП Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» и АО «Стройизыскания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общественная палата РФ пообещала новосибирским властям помочь со строительством метро.

«В ответ на обращение мэра Анатолия Локтя об оказании федеральной поддержки при строительстве метро Новосибирска руководитель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор сказал: «Комиссия приехала. Комиссия увидела. И будет ставить президенту вопрос. Ситуация чрезвычайно сложная и необходимо её решать», — заявляли в марте 2019 года в городской администрации.

Тогда же мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что город приступает к строительству 14-й станции метро «Спортивная».

Городские власти отмечали, что на проектирование и строительство станции метро «Спортивная» нужно около 2 млрд рублей.

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