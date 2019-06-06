Руденя: В Тверской области появится производство сжиженного газа

Тверь, , 16:22 — REGNUM Комплекс по производству сжиженного природного газа будет построен в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи, которую губернатор Игорь Руденя провёл с председателем совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе на Петербургском международном экономическом форуме-2019 6 июня.

Игорь Руденя отметил, что реализация проекта позволит обеспечить занятость населения, развитие инфраструктурных комплексов на ключевых федеральных трассах, увеличить объемы поставки экономичного и экологичного топлива.

В регионе планируется создание всей необходимой инфраструктуры для производства сжиженного природного газа. Комплекс должен стать основным источником этого вида топлива для шести криогенных автозаправочных станций вдоль федеральных трасс М-10 и М-11.

Строительство АЗС запланировано ПАО «Газпром» до 2030 года. Кроме того, топливом будут обеспечиваться временные заправочные пункты терминально-логистических центров.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме-201. Возглавляет делегацию губернатор Игорь Руденя. Центральным событием форума стало подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории Тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области. Также подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области с ПАО «Вымпелком», АО «Пикалевская сода». Игорь Руденя также принял участие в сессии «Энергетическая панель».