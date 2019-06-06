«Мегафон» и Cinia Oy проложат оптический кабель от Токио до Хельсинки

Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Российский провайдер сотовой связи «Мегафон» и финская компания Cinia Oy заключили соглашение, в рамках которого они проложат трансарктическую подводную оптоволоконную линию связи. Об этом 6 июня сообщил «Коммерсантъ».

Кабель, проложенный вдоль арктического побережья России, соединит Токио и Хельсинки, его протяжённость составит около 10 тыс. км. Соглашение было подписано сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу сегодня, 6 июня. Церемония его закрытия состоится 8 июня.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фирма SberCloud, являющаяся дочерней компанией Сбербанка, подписала соглашение с Nvidia. В его рамках партнёры будут развивать в России технологии искусственного интеллекта.

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