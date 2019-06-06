«Инфляционные риски усилились»: Учетная ставка на Украине — 17,5% годовых

Киев, , 16:17 — REGNUM Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

Соответствующую информацию регулятор обнародовал сегодня, 6 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в апреле украинский Нацбанк снизил учетную ставку на 0,5% впервые за два года, и многие эксперты ожидали очередного снижения. Однако НБУ утверждает, что инфляционные риски усилились с момента принятия решения в апреле, поэтому снижения не будет.

«Два последних месяца подряд инфляция в Украине превышала прогноз, и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться под влиянием временных факторов. Также продолжал стремительно расширяться внутренний спрос из-за высоких темпов роста зарплат… Кроме того, в последние недели усилилась волатильность на финансовых рынках вследствие спекуляций на тему внешнего государственного долга Украины, дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и хода судебных процессов», — комментирует свое решение регулятор.

При условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий учетная ставка может быть пересмотрена 18 июля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявили, что первое за два года понижение учетной ставки НБУ на 0,5% можно рассматривать, скорее, как демонстрацию намерений, а не как шаг, способный хоть как-то повлиять на ситуацию в экономике. Специалисты отмечают, что для реальных изменений в экономике ставку необходимо снижать как минимум вдвое.