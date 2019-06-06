Страшный сон: нижегородские автомобилисты против выделенных полос для ОТ

Нижний Новгород, , 16:13 — REGNUM 2 июня в Нижнем Новгороде открылась первая выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Гагарина. Она работает на участке от перекрестка с улицей Тропинина до остановки «Нител» на перекрестке с улицей Горной.

Нарушение правил дорожного движения на этом отрезке фиксируют видеокамеры и сотрудники ДПС.

Несмотря на то, что полоса работает лишь несколько дней, она уже поделила жителей города на два лагеря — на тех, кто поддерживает создание полосы и тех, кто категорически против новшеств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобилисты, проживающие в пригороде, даже создали петицию против внедрения выделенной полосы для автобусов. Причем авторы обращения отмечают, что такие полосы — это настоящая мечта для пассажиров общественного транспорта, «они позволят соблюдать расписание движения общественного транспорта даже в пиковые часы, а также повысят привлекательность городского пассажирского транспорта, в том числе для владельцев личных автомобилей».

Однако, указывают авторы инициативы, «страшный сон для нас, жителей пригорода, уже наступил». По мнению автомобилистов, власти не создали никаких условий для внедрения нововведения.

«Пробки с богородской и арзамасской стороны по направлению в Нижний Новгород всегда были огромные, а сейчас стало просто невозможно нормально доезжать на работу», — говорится в тексте петиции и указанием времени, которое теперь необходимо тратить на дорогу.

Дорога из трехполосной превратилась в двухполосную, поскольку новую полосу для транспорта не создали, выделив ее из уже существующих, а по ней в город едет огромное количество машин.

«Выделенные полосы созданы только в городе, как добраться людям с пригорода на машине и на автобусе? В пригороде работы нет, как нам обеспечить наши семьи? В Ближнем Борисово нет детских садов и из Новинок многие тоже возят детей в Нижний Новгород в садики и школы», — констатируют автомобилисты, призывая отказаться от работы выделенной для общественного транспорта полосы. Под обращением к настоящему моменту поставили подписи уже 1055 человек.

«Пассажиры общественного транспорта не могут ощутить особых улучшений, так как она (выделенная полоса — прим. ред.) слишком коротка для этого, если ее продлят по всему проспекту, это будет очередной коллапс. Проспект Гагарина самая значимая магистраль города, любое вмешательство в ее движение приводит к остановке нормальной работы всего города и пригорода со стороны Щербинок. Про дублер Гагарина говорят уже много лет, и деньги на проект выделялись, но «воз и ныне там», — отмечают те, кто поддержал петицию.

Большинство сторонников авторов обращения заявляют, что они не против выделенной полосы, но только не за счет существующих. Необходимо расширять дорогу, «проспект Гагарина это позволяет». Жители пригорода жалуются, что теперь время проезда на работу, или для перевозки ребенка в детский сад значительно увеличилось.

В то же время в группе «Типичный Нижний Новгород» многие поддерживают создание выделенной полосы для автобусов. Мнения жителей разделились, 49% поддерживают отдельную полосу для транспорта, 41% — против нее без расширения проспекта, а 10% пользователей эта проблема не волнует.

«Я считаю, что это очень полезная полоса. Теперь спускаться от Щербинок стало гораздо проще и безопаснее (езжу на велосипеде)», — пишет Антон М.

Он отмечает, что зачастую в машине едет один человек, таким образом, автобус, который везет больше 40 человек, имеет однозначное преимущество.

А пока жители ломают копья в спорах, дублер проспекта Гагарина только планируется построить и за счет частного инвестора. Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля стало известно, министерство транспорта работает с потенциальным инвестором, который может вложить свои и заемные средства в строительство новой дороги. Однако по словам главы ведомства, Вадима Власова, вопрос осложняется тем, что проектная документация получила отрицательное заключение экспертизы.

В начале 2017 года администрация Нижнего Новгорода утвердила проект строительства дублера проспекта Гагарина от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина.

В мае 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин называл строительство этой дороги в числе приоритетных проектов, которые необходимо реализовать в первую очередь.