Экс-зампред Центробанка РФ не согласился с прогнозом Орешкина по инфляции

Москва, , 16:15 — REGNUM Профессор РАНХиГС, доктор экономических наук, бывший заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Константин Корищенко не разделяет оптимизма министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который рассчитывает, что инфляция в стране по итогам 2019 года составит менее 4%. Об этом экс-зампред ЦБ РФ сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

«Мне кажется, пока рано говорить об этом, хотя тренд идёт на снижение инфляции. Зависит от того, какими будут летние цены, насколько ярким будет традиционный период дефляции и того, насколько потребуется бюджетное финансирование на реализацию проектов. Однако я не был бы таким оптимистом», — отметил доктор экономических наук.

Эксперт признался, что придерживается более сдержанного и консервативного мнения насчёт возможных значений инфляции по итогам года. По его словам, этот показатель, скорее всего, составит более 4%.

Также Корищенко отметил, что при снижении инфляции ниже 4% Центральному банку России придётся более активно снижать процентную ставку и снизить её до 7% или ещё ниже. В противном случае при низком уровне инфляции и высоких ставках будут созданы некомфортные условия для работы бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Орешкин заявил, что по итогам года инфляция в РФ опустится ниже 4%.

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