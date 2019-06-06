Катырин перечислил сомнительные положения в проекте закона о госконтроле

Москва, , 16:09 — REGNUM Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ первой среди предпринимательских объединений страны дала заключение по проекту закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ.

«Контрольно-надзорная деятельность — острейший для бизнеса вопрос, поэтому естественен предпринимательский интерес к проекту закона», — заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин в комментарии, который он дал ИА REGNUM.

Глава ТПП подчеркнул, что в законопроекте есть положения, с которыми бизнес не может согласиться, поэтому Палата предлагает их пересмотреть.

Так, в документе определено, что жалобы на решения, действия или бездействие контрольно-надзорного органа и его должностных лиц будут рассматриваться руководителем или заместителем руководителя этого же органа.

«Иными словами, жалобы поручается рассматривать тем же должностным лицам, с действиями и решениями которых бизнес не согласен. Несложно предугадать итоги подобных рассмотрений, — говорит Сергей Катырин. — ТПП РФ считает необходимым установить, что любые подобные жалобы следует рассматривать в вышестоящем контрольно-надзорным органе либо решать вопрос в судебном порядке напрямую».

К нарушению прав и интересов хозяйствующих субъектов, считают в Палате, почти неизбежно приведет и положение законопроекта о том, что особый порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие контрольно-надзорных органов и их должностных лиц может быть предусмотрен иным федеральным законом.

«Большинство наших предпринимателей вовсе не юристы по образованию, да и в малых компаниях почти никогда не бывает штатного юриста. Бизнесу сложно определить нужный федеральный закон, следовательно, будут пропуски предпринимателями сроков обжалования неправомерных актов контрольно-надзорных органов. Как минимум, надо определить в законопроекте перечень видов контроля (надзора) с особым обязательным досудебным порядком обжалования», — убежден Сергей Катырин.

Президент крупнейшего предпринимательского объединения перечислил еще ряд положений, вызывающих сомнения у бизнеса.

В частности, по законопроекту, обязательные требования к бизнесу могут содержаться и в документах, не являющихся нормативными правовыми актами, то есть, например, в документах по стандартизации, локальных актах организаций и т.д. Но эти документы принимаются без соответствующего общественного обсуждения предпринимательским сообществом, бизнесмен в итоге вообще может не знать, какие требования ему еще следует выполнять.

Законопроект также предоставляет возможность регулировать многие вопросы контроля и надзора отдельными положениями, утверждаемыми Правительством, и административными регламентами, утверждаемыми непосредственно контрольно-надзорными органами. Бизнес закономерно опасается, что это приведет к разночтениям и невольным предпринимательским ошибкам, а, следовательно, к росту финансовой нагрузки, нарушению прав и интересов субъектов предпринимательства. Необходимо регулирование единым нормативным правовым актом, в данном случае — в предложенном законопроекте, убеждены в ТПП РФ.

Замечания и предложения бизнес-сообщества по проекту ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ТПП РФ передала в минэкономразвития РФ.