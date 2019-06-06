В Госдуме видят опасности во введении «кредитов на еду»

Москва, , 16:05 — REGNUM Внедрение новых форм микрокредитования, которые связаны с покупкой товаров в супермаркетах, может оказаться опасным в связи с непрозрачностью процедуры взыскания долгов с граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Я очень осторожно отношусь ко всем предложениям со стороны наших финансовых институтов, когда предлагают взять кредиты. Они себе в ущерб действовать явно не будут. И, учитывая наличие коллекторов и криминальной составляющей, я очень осторожно отношусь и к этому предложению», — заявил Нилов.

ЛДПР выступает категорически против коллекторских агентств, которые зарекомандовали себя в качестве «полукриминальных структур, наглых и безбашенных, действующих абсолютно противозаконно», отметил парламентарий.

«С одной стороны, действительно, для граждан это могло бы выступить дополнительной опцией, когда можно взять кредит, учитывая сегодняшнее положение. Но с другой стороны, где гарантия, что завтра этот же гражданин не станет жертвой коллекторов, которые отберут квартиру и имущество в связи с тем, что он взял бутылку молока и батон хлеба?» — пояснил депутат.

«Микрофинансовые организации, банки, которые выдают микрокредиты, в случае невозможности взыскать с граждан обратно деньги, регулярно обращаются к коллекторам. У меня негативное отношение к таким формам кредитования», — добавил он.

Ранее в рамках ПМЭФ ритейлер X5 Retail Group объявил о намерении запустить цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет совершать покупки в кредит с льготным периодом — такие карты могли бы стать «рациональной альтернативой кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом».

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