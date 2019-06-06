Фрукты и трудоустройство: Ингушетия и Санкт-Петербург будут сотрудничать

Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Экологически чистую сельхозпродукцию будет поставлять Ингушетия в Санкт-Петербург. Взамен власти Северной столицы пообещали позаботиться о трудоустройстве выпускников из Ингушетии, организовать взаимодействие в сфере здравоохранения. Кроме того, руководители субъектов Юнус-Бек Евкуров и Александр Беглов высказали намерение укреплять отношения в сфере культуры, спорта и внутреннего туризма, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ингушетии.

Встреча главы северокавказской республики и врио губернатора Санкт-Петербурга состоялась 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума-2019.

«По линии АПК республика готова поставлять в северную столицу свою экологически чистую сельхозпродукцию — это томаты, огурцы, картофель, фрукты, а также минеральную и питьевую горную воду», — заявил Евкуров.

Он также подчеркнул пользу для региона от взаимодействия в сфере здравоохранения. Специалисты из Санкт-Петербурга давно оказывают помощь пациентам из Ингушетии, организуют обмен опытом в больницах, в частности в перинатальном центре, онкодиспансере. Беглов подтвердил также готовность предложить республике продукцию фармацевтических предприятий и предоставить на бесплатное тестирование медицинское оборудование, произведенное на предприятиях Санкт-Петербурга.

Ингушский лидер обратился с просьбой оказать содействие в прохождении стажировки ингушским студентам, которые учатся в вузах Санкт-Петербурга, а также в трудоустройстве специалистов.

«Если в Санкт-Петербурге есть такие предприятия, которые нуждаются в таких специалистах, как токари, сварщики, крановщики и т. д., мы готовы поработать», — заявил Евкуров.

Напомним, сегодня, 6 июня, начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Для участия в нем прибыли главы многих государств, руководители крупнейших российских и западных компаний, ведущие эксперты. Ожидается, что в работе форума примут участие около 17 тысяч человек.