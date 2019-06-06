Черномортранснефть защитит перевалочный комплекс «Шесхарис» от селей

Новороссийск, Краснодарский край, , 15:57 — REGNUM Специалисты Черномортранснефти приступили возведению инженерной защиты от дождевых и талых вод на производственной площадке перевалочного комплекса «Шесхарис» (Новороссийск), сообщает 6 июня пресс-служба компании.

Работы выполняются в рамках реализации комплексной программы реконструкции объектов. Её целью является защита комплекса от схода селевых потоков в 13 и 14 ущельях Маркотхского хребта.

Проект предусматривает строительство тоннелей для отвода ливневых вод из обоих ущелий общей протяженностью 709 метров. В 13 ущелье будет построен ливневый коллектор протяженностью 164 метра и сопутствующие защитные сооружения. Срок завершения строительства инженерной защиты и ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь 2020 года.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» входит в структуру компании «Черномортранснефть» — дочернего ПАО «Транснефть». Комплекс расположен в Новороссийске и является конечной точкой магистральных нефтепроводов Транснефти в Краснодарском крае, обеспечивающих транспортировку нефти месторождений Западной Сибири, Азербайджана, Казахстана.

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