Сальвини: ЕС предлагает больному вместо лекарства дать пару пощечин

Рим, , 15:56 — REGNUM Еврокомиссия движима странной экономической логикой, по которой больному вместо лекарства следует дать пару пощечин, заявил в среду, 6 июня, в интервью Mattino 5 вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

По логике Евросоюза, власти Италии должны увеличивать налоги, хотя именно правила, введенные Евросоюзом, привели к тому, что госдолг Италии в последние 10 лет вырос на 650 млрд евро, отметил Сальвини.

«Лекарством» для итальянской экономики Сальвини считает снижение налогов, которое облегчит ситуацию для граждан и предпринимателей и ускорит экономический рост.

5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с чисто арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

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