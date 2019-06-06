Министр экономики Франции рассказал о слиянии Renault и Fiat Chrysler

Париж, , 16:02 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что обсуждение предложения о слиянии французского автопроизводителя Renault с итало-американской компанией Fiat Chrysler (FCA) пока отложено, сообщает Le Figaro.

«После представления этого предложения государство, акционер Renault, открыто и конструктивно сотрудничало со всеми заинтересованными сторонами», — заявил министр экономики Франции, подчеркивая, что за столом переговоров было достигнуто соглашение по трем из четырех основных тем вопроса о слиянии.

Ранее совет директоров Renault, собравшийся для изучения предложения о слиянии с Fiat Chrysler, не принял никакого решения.

«Совет директоров не смог принять решение из-за желания представителей французского государства отложить голосование до следующего совета», — говорится в заявлении французской компании Renault.

Министр экономики Бруно Ле Мэр заявил, что хочет еще раз встретиться с советом на следующей неделе после своей поездки в Японию.

Издание отмечает, что правительство Франции избегает «любой поспешности» в отношении предлагаемого слияния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского автомобильного концерна Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что в настоящее время компании отдает «приоритет слиянию с итало-американской компанией Fiat Chrysler».

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