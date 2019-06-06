Лето 2019-го может оказаться для рубля «холодным»

Москва, , 15:48 — REGNUM Эскалация торговой войны и возросшая агрессивность президента США Дональда Трампа в самом скором времени скажутся и на российском финансовом рынке. Это влияние будет осуществляться главным образом через падение курса рубля по отношению и к доллару и к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Схема такая: торговые войны вызовут массовый отток капитала с развивающихся рынков (российский рынок — развивающийся). Новые американские санкции, направленные против госдолга России, вызовут ещё больший отток иностранного спекулятивного капитала с российского рынка.

По его мнению, это, наряду с падением цен на нефть, будет способствовать серьёзному снижению курса рубля и падению российского фондового рынка и рынка ОФЗ. ЦБ РФ для поддержки замедляющейся экономики будет вынужден понизить ставку, что приведёт к скачку инфляции и ещё больше надавит на курс рубля. Итог — девальвация национальной валюты.

«Кстати, ЦБ РФ уже втихаря начал готовить банковскую систему к такому развитию событий: принимаются меры для ограничения объёма валютных вкладов населения в банках. И майский налоговый период (налоговый период в РФ традиционно поддерживает рубль) уже завершился. Так что перспективы национальной валюты и на текущую неделю, и на это лето в целом, совсем не радужные. Нынешнее лето для рубля вполне может оказаться холодным», — предполагает эксперт.

Что касается прогнозов на 7 июня, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках доллара США по отношению к рублю. Так, в 15:30 мск будет опубликован большой блок данных по рынку труда США (NFPR).

Если данные окажутся лучше прогнозов, то укрепление «американца» (USD), в том числе и к рублю, усилится. В свете вышеизложенного в течение дня можно ожидать небольшого ослабления рубля по отношению к доллару до отметок 65.40−50 руб. за доллар США.

«Этим летом видится целесообразной покупка доллара США. Причём, выше отметки в 66 руб. за доллар позицию на покупку можно будет усиливать, поскольку падение рубля ускорится. Дополнительным сигналом к покупке «американца» может послужить закрепление индекс доллара DXY выше отметки 97.50 по итогам дня», — считает Перекальский.

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