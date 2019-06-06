Прибалтийская газовая компания построит завод в Псковской области

Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Компания Elme Messer Gaas AS построит в Псковской области крупнейший в Северо-Западном федеральном округе России завод по производству сжиженных газов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, инвестиционное соглашение об этом подписали сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Псковской области Михаил Ведерников, член правления группы Elme Messer Gaas AS Игорь Берман и исполняющий обязанности генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Олег Бедских.

«Это будет высокотехнологичное производство медицинских, промышленных и пищевых газов. Работа предприятия будет отвечать всем требованиям наших учреждений и предприятий. Значительная часть продукции будет направляться на экспорт, поэтому запуск производства будет также способствовать развитию международных отношений с нашими ближайшими соседями», — прокомментировал Ведерников подписание инвестиционного соглашения.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.

По словам инвестора, проект планируется реализовать в течение двух лет. Компания уже является резидентом псковской особой экономической зоны «Моглино», и инфраструктура площадки на территории ОЭЗ полностью готова.

Завод «Елме Мессер Рус» будет выпускать свыше 90 тыс. тонн продукции в год — это сжиженные промышленные, пищевые и медицинские газы. С учётом смежных производств инвестор намерен создать более 55 новых рабочих мест.

«Елме Мессер Рус» — дочернее предприятие компании Elme Messer Gaas — одной из ведущих газовых компаний в прибалтийском регионе, которая действует 20 лет, располагает производственными единицами в Прибалтике, торговыми точками в России, Литве, Латвии и на Украине.

Отметим, что в нынешнем году Псковская область впервые представила собственный стенд на ПМЭФ.