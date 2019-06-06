В России запускают применение блокчейн-платформы в морской логистике

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) одобрило экспериментальное применение блокчейн-платформы в отечественной морской логистике, сообщает 6 июня пресс-служба ведомства.

Участниками пилотного проекта стали Минтранс России, компания Maersk, предприятие «Морсвязьспутник» и ряд крупных российских стивидорных компаний. Подписание меморандума сторонами состоялось в «нулевой» день Петербургского международного экономического форума — 2019.

Как отметил замминистра транспорта России — глава Росморречфлота Юрий Цветков, инновационный проект нацелен на повышение прозрачности логистики морских перевозок. Он также позволит получать информацию о передвижении контейнеров, прохождении таможенных и других логистических процедур в режиме онлайн.

Отмечается, что успешное завершение эксперимента на базе цифровой платформы Tradelens, используемой по словам руководителей Maersk в двух десятках стран, опыт может быть распространен на всю Россию. Эксперимент будет проходить в Большом порту Санкт-Петербург.

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