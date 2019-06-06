Четверг, 6 Июня 2019 года
15:42:04 МСК

В России запускают применение блокчейн-платформы в морской логистике

Экономика

Пока в виде эксперимента в Большом порту Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 15:41 — REGNUM  Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) одобрило экспериментальное применение блокчейн-платформы в отечественной морской логистике, сообщает 6 июня пресс-служба ведомства.

Участниками пилотного проекта стали Минтранс России, компания Maersk, предприятие «Морсвязьспутник» и ряд крупных российских стивидорных компаний. Подписание меморандума сторонами состоялось в «нулевой» день Петербургского международного экономического форума — 2019.

Как отметил замминистра транспорта России — глава Росморречфлота Юрий Цветков, инновационный проект нацелен на повышение прозрачности логистики морских перевозок. Он также позволит получать информацию о передвижении контейнеров, прохождении таможенных и других логистических процедур в режиме онлайн.

Отмечается, что успешное завершение эксперимента на базе цифровой платформы Tradelens, используемой по словам руководителей Maersk в двух десятках стран, опыт может быть распространен на всю Россию. Эксперимент будет проходить в Большом порту Санкт-Петербург.

Читайте также: В Санкт-Петербурге принят в эксплуатацию буксир-спасатель «Бахтемир»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить