Почтовые услуги станут доступнее для жителей Дагестана

Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов и глава Дагестана Владимир Васильев. Взаимодействие сторон будет направлено на совершенствование и развитие почтовой связи и повышение качества обслуживания населения на территории республики, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе дагестанского филиала «Почты России».

Встреча Подгузова и Васильева состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. В ходе обсуждения стороны затронули вопросы обеспечения населения Дагестана почтовыми услугами в пределах шаговой доступности, особенно в отдаленных населенных пунктах и сельской местности.

Меморандум предполагает создание рабочей группы с участием представителей Почты России и органов государственной власти Дагестана. Её основной задачей станет совместное обсуждение текущих вопросов сотрудничества и ключевых векторов развития почтовой связи в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане запланировано строительство крупного почтового хаба площадью 7,5 тыс. кв. м. Об этом 1 марта на своей странице в Instagram написал премьер республики Артём Здунов, уточнив, что проект будет реализован совместно с «Почтой России» и группой компаний ВТБ. Предполагается, что логистический центр стоимостью 150 млн рублей создаст 350 новых рабочих мест.

Тогда же председатель регионального правительства отметил, что Дагестан нуждается в открытии 28 дополнительных почтовых отделений в разных городах. Так, в Махачкале на сегодняшний день имеется 21 отделение при фактической потребности в 40.