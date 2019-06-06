Бояться цифровизации не стоит: без работы граждане не останутся

Москва, , 15:37 — REGNUM Сейчас говорят о цифровизации и ее последствиях для рынка труда больше, чем в реальности это происходит. Эта информация воспринимается многими людьми буквально: они могут потерять работу из-за внедрения цифровых технологий. В действительности процесс цифровизации идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы и как это происходит в других странах, но пока нет никакой серьезной опасности серьезного роста структурной безработицы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Так, процент лиц, уволившихся по причинам высвобождения, сокращения штатов, ликвидации в 2018 году по сравнению с 2017 годом практически не изменился и составляет 16% от всей численности зарегистрированных безработных. Это происходит поступательно, не так резко, и у граждан есть возможность переобучиться или сменить профессию.

«Многие профессии просто добавляют новые цифровые компетенции, и для того, чтобы остаться в профессии, необходимо получить новые знания и приобрести навыки работы в условиях цифровизации», — считает эксперт.

При этом есть и исчезающие профессии (документовед, архивариус, бухгалтер), и здесь работникам важно вовремя пройти переобучение и найти другое направление применения своих умений и навыков, либо самостоятельно, либо по направлению служб занятости, если организации сокращают или ликвидируют устаревшие рабочие места.

«Но бояться этого не стоит. Это естественный и последовательный процесс, никаких массовых увольнений и сокращений из-за цифровизации не происходит», — высказала свою точку зрения Иванова-Швец.

Как сообщало, по данным опроса аналитического центра НАФИ, 65% жителей России бояться потерять работу из-за внедрения в компаниях IT-технологий.

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