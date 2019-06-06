Moody’s вновь прогнозирует проблемы в итальянской экономике

Рим, , 15:26 — REGNUM Государственный долг Италии продолжит расти, а правительство не выполнит обещание удержать дефицит бюджета в границах 2,1% ВВП, считают аналитики Moody’s, передает Il Sole 24 Ore в среду, 6 июня.

В 2019 году дефицит бюджета составит 2,6% ВВП, в 2020 году — 2,7% ВВП, полагают в агентстве.

В Moody’s также отметили, что если парламент Италии утвердит предложенный «Лигой» выпуск облигаций небольшого объема и без истечения срока действия, это «будет рассматриваться как первый шаг в создании параллельной валюты и подготовки Италии к выходу из еврозоны».

Сторонники итальянского правительства считают прогнозы этого и некоторых иных мировых рейтинговых агентств, как и ряда других организаций (включая МВФ), предвзятыми и направленными не на объективную оценку (прогнозы агентств часто расходились с реальностью), а на создание негативного фона.

К примеру, если подтвердится прогноз Moody’s в отношении дефицита бюджета Италии, то страну наверняка ждут санкции и штрафы со стороны ЕС (Еврокомиссия уже начала предварительное изучение данного вопроса). Возможный «выход из еврозоны», в свою очередь, должен напугать инвесторов.

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