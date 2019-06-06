Мосгорсуд снизил срок наказания экс-чиновника Спецстроя

Москва, , 15:32 — REGNUM Московский городской суд снизил срок наказания до шести лет в отношении бывшего первого замдиректора Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александра Загорулько. Об этом 6 июня сообщает РАПСИ.

«Приговор Щербинского суда Москвы, которым в отношении Загорулько назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы изменить, окончательно назначить осужденному наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком 6 лет со штрафом в размере 700 тысяч рублей», — огласил решение судья Мосгорсуда.

Суд также постановил лишить Загорулько права занимать определенные должности на срок два года и шесть месяцев.

Напомним, в марте 2019 года Щербинский суд Москвы признал Загорулько виновным в особо крупном мошенничестве и получении взятки. Согласно материалам суда, Загорулько совместно с остальными фигурантами дела совершили хищения на сумму 500 млн рублей при заключении договоров с подрядными организациями на строительство и реконструкцию объектов Минобороны.

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