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Цены на бензин: рыночные методы более прогрессивные

Экономика

Они позволяют избежать дефицита топлива на рынке

Цены на бензин: рыночные методы более прогрессивные
Цены на бензин

Москва, 6 июня 2019, 15:11 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает для независимых НПЗ ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. НПЗ вертикально интегрированных нефтяных компаний уже имеют обязательства по продаже определенной доли произведенного топлива через биржу, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По его мнению, рост предложения позволит сдерживать рыночные цены на мелкий опт, а обязательства по равномерной и регулярной продаже должно защитить от локального появления дефицита и ценовых скачков.

«Однако это не защищает от резкого всплеска спроса со стороны биржевых игроков, если экспортные цены будут резко расти.

Но в целом нужно признать, что рыночные методы влияния на цены на ГСМ всё же более прогрессивны. Во всяком случае, они позволяют избежать дефицита топлива на рынке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложила способ сдерживания цен на бензин. Речь идет о регулировании объемов биржевых продаж топлива независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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