РЖД рассчитывают получить более 130 гибридных локомотивов

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Подписанное «Российскими железными дорогами», «Трансмашхолдингом» и «Роснано» трёхстороннее соглашение предусматривает возможность поставки 131 гибридного локомотива, сообщает 6 июня пресс-служба ОАО «РЖД».

Подписание документа состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. Стороны согласились создать инновационные маневровые локомотивы с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей. РЖД рассчитывает получить локомотивы в течение 6 лет после приемки первой машины.

«Создание гибридных локомотивов — комплексный и сложный проект, предусматривающий разработку, производство, сертификацию, верификацию характеристик и последующее сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла, включая утилизацию локомотива и аккумуляторных батарей после истечения срока их службы», — пояснили в железнодорожной компании.

Локомотивы на базе аккумуляторных батарей разрабатываются, как правило, специально для маневровой работы в условиях крупных пассажирских станций мегаполисов и курортных зон. По сравнению с существующими тепловозами они должны обеспечить снижение расхода топлива, сокращение выхлопов, уровня шума при работе и, соответственно, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

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