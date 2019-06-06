Госдума до конца июля примет закон о захоронении опасных отходов

Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Государственная дума до конца июля примет закон о захоронении опасных отходов до конца июля. Об этом 6 июня на ПМЭФ-2019 сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ даст новые возможности Росатому как единому федеральному оператору по обращению с отходами I и II класса опасности.

«Потому что они даже не захораниваются. Нельзя назвать захоронением сваливание трансформаторов, аккумуляторов, выливание щелочей просто в лес и в овраги. Это не захоронение, это свинство называется. Но именно сегодня мы это наблюдаем, и никто даже не знает, сколько именно в России образуется таких отходов, даже нет их учета», — сказал Бурматов.

Госдума намерена поддержать Росатом и принять закон до конца весенней сессии.

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