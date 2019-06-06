Четверг, 6 Июня 2019 года
15:16:40 МСК

Госдума до конца июля примет закон о захоронении опасных отходов

Экономика

Сегодня в России такие отходы даже не учитываются

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 15:10 — REGNUM  Государственная дума до конца июля примет закон о захоронении опасных отходов до конца июля. Об этом 6 июня на ПМЭФ-2019 сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ даст новые возможности Росатому как единому федеральному оператору по обращению с отходами I и II класса опасности.

«Потому что они даже не захораниваются. Нельзя назвать захоронением сваливание трансформаторов, аккумуляторов, выливание щелочей просто в лес и в овраги. Это не захоронение, это свинство называется. Но именно сегодня мы это наблюдаем, и никто даже не знает, сколько именно в России образуется таких отходов, даже нет их учета», — сказал Бурматов.

Госдума намерена поддержать Росатом и принять закон до конца весенней сессии.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ создается единая система обращения с высокоопасными отходами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить