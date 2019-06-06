МВФ одобрил проект по уменьшению долговой нагрузки Мозамбика

Мапуту, , 15:06 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) 4 июня одобрил инициативу Мозамбика по реструктуризации долга. Однако представители фонда подчеркнули, что восточноафриканской стране с крупной задолженностью необходим проект более масштабных преобразований, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность, передает информационное агентство Reuters.

В официальном заявлении, последовавшем за заседанием правления в понедельник, 3 июня, пресс-центр фонда подчеркнул важность «укрепления контроля за всем портфелем госдолга, в том числе долга государственных предприятий, чтобы вывести соотношение государственного долга к ВВП для планирования пути его снижения».