Четверг, 6 Июня 2019 года
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МВФ одобрил проект по уменьшению долговой нагрузки Мозамбика

Экономика

Представители фонда отметили необходимость разработки более масштабного проекта снижения долговой нагрузки

Мапуту, 6 июня 2019, 15:06 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) 4 июня одобрил инициативу Мозамбика по реструктуризации долга. Однако представители фонда подчеркнули, что восточноафриканской стране с крупной задолженностью необходим проект более масштабных преобразований, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность, передает информационное агентство Reuters.

В официальном заявлении, последовавшем за заседанием правления в понедельник, 3 июня, пресс-центр фонда подчеркнул важность «укрепления контроля за всем портфелем госдолга, в том числе долга государственных предприятий, чтобы вывести соотношение государственного долга к ВВП для планирования пути его снижения».

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