Россия преодолела экономические трудности последних лет — Путин

Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия преодолела трудности в экономике, которые возникли в прошедшие несколько лет. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Путин отметил, что главными проблемами российской экономики, которые удалось преодолеть, были даже не западные санкции, а рост цен на значимые экспортные продукты.

«Прежде всего, конечно (рост цен — ред.), на углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом», — заявил российский лидер.

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