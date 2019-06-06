Четверг, 6 Июня 2019 года
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Россия преодолела экономические трудности последних лет — Путин

Экономика

В том числе от санкций и падения цен на углеводороды

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 15:07 — REGNUM  Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия преодолела трудности в экономике, которые возникли в прошедшие несколько лет. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Путин отметил, что главными проблемами российской экономики, которые удалось преодолеть, были даже не западные санкции, а рост цен на значимые экспортные продукты.

«Прежде всего, конечно (рост цен — ред.), на углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом», — заявил российский лидер.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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