Четверг, 6 Июня 2019 года
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РусГидро и PowerChina планируют построить гидроаккумулирующие станции

Экономика

Подписание соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме – 2019

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 14:50 — REGNUM  РусГидро и китайская энергетическая компания PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать сотрудничество в сфере строительства гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в России. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба российской компании.

Подписание соглашения состоялось в рамках второго российско-китайского энергетического бизнес-форума на Петербургском международном экономическом форуме — 2019. Подписи на документе поставили член правления, первый заместитель гендиректора РусГидро Джордж Рижинашвили и заместитель гендиректора PowerChina Сюн Лисинь.

Документ также предполагает сотрудничество при строительстве гидроаккумулирующих электростанций на территории третьих стран.

Гидроаккумулирующая электростанция — гидроэнергетическое сооружение, которое способно запасать электрическую энергию, возвращая ее в энергосистему по мере необходимости.

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Гидроэнергетика
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