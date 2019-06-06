Слова Набиуллиной о финансовых рисках противоречат действиям ЦБ — экономист

Москва, , 15:01 — REGNUM Заявление председателя Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной об отсутствии рисков финансовой нестабильности, в том числе из-за темпов роста потребительского кредитования, противоречат действиям возглавляемого ей регулятора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

«Мне кажется, что это не соответствует реальности, потому что собственные действия Центробанка по сдерживанию темпов роста кредитования говорят о том, что он видит в этом угрозу. Лично я не вижу других причин, которые могли бы подвигнуть ЦБ на усилия по замедлению темпов роста потребительского кредитования. Если бы из-за закредитованности населения не возникало бы рисков, в том числе в финансовой сфере, эти меры не предпринимались бы», — сказал эксперт.

Таким образом глава ЦБ РФ Набиуллина утверждает одно, а действия регулятора говорят обратное. Эксперт считает, что угроза, связанная с закредитованностью населения, может реализоваться по-разному. При этом масштаб возможных негативных последствий на данный момент оценить сложно.

«В худшем случае может произойти рецессия. Возникнут проблемы на финансовых рынках, могут обанкротиться отдельные банки», — отметил Надоршин.

При этом меры Центробанка России по сдерживанию роста потребительского кредитования населения теоретически также могут привести к негативным последствиям, считает экономист. Из-за замедления или прекращения роста кредитования может перестать расти потребительский спрос, что тоже приведет к стагнации или рецессии в экономике России, поскольку других драйверов роста пока нет.

«Могу отметить, что даже теоретически не могу представить положение дел в экономике столь благополучное, чтобы никаких рисков финансовой нестабильности не существовало вообще. Они есть всегда. В лучшем случае просто вероятность их реализации очень мала. Однако игнорировать её не стоит — ровно так в 2007 году начался глобальный мировой кризис», — сказал экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии по макроэкономике в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Набиуллина заявила, что в России отсутствуют риски финансовой нестабильности из-за темпов роста потребительского кредитования.

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