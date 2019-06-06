Кудрин отметил тенденцию к усилению давления силовиков на бизнес в России

Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM В России прослеживается тенденция к усилению давления на бизнес со стороны силовых структур. Об этом 6 июня заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019.

Кудрин отметил, что две трети предпринимателей не доверяют российской судебной системе и правоохранителям.

«Вам приходится страховать себя, вы менее смело инвестируете, создаете зоны страховки с точки зрения размещения бизнеса и т. д. Это дополнительные издержки», — заявил он.

По словам главы Счётной палаты, арест Майкла Калви до суда дополнительно увеличил риски преследования российских бизнесменов «без понятных оснований».

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