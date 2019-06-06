Минэкономики: «Киргизия идеально вписывается в инициативу «Шелковый путь»»

Бишкек, , 14:48 — REGNUM «Являясь членом ЕАЭС и имея статус «ВСП +» Киргизия идеально вписывается в инициативу «Экономического пояса Шелкового пути», — заявил статс-секретарь министерства экономики Айдин Шаршеев, выступая на форуме «Киргизия — Один пояс — один путь», — сообщила пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, большую роль в этом должна будет сыграть реализация проекта железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан», который даст республике уникальную возможность стать ценным транспортным узлом для транзита товаров и услуг из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток и в Европу.

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Также он отметил, что китайская инициатива «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, где сосредоточены богатые запасы ресурсов и проживает 63% населения планеты.

«Проект «Экономический пояс Шелкового пути» создает новые возможности для участия Киргизии в региональном разделении труда и кооперации, международном бизнесе и инвестициях, развитии торговли товарами и услугами, а также для создания новых рабочих мест и развития цепочек добавленной стоимости», — подытожил представитель минэкономики.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии подписали соглашение о присоединении последней к Договору о Евразийском экономическом союзе. А 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником ЕАЭС.

В начале 2016 года Европейский союз одобрил вступление Киргизии в программу «Всеобщая система преференций плюс» («ВСП +»), позволяющую применить нулевые таможенные ставки для 6 тысяч товарных позиций при их экспорте в страны Европы, но только после прохождения этой продукцией сертификации на соответствие стандартам ЕС.

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