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Отсутствует координация: о ценах на бензин в России

Экономика

… между государство и нефтяными компаниями

Отсутствует координация: о ценах на бензин в России
Цены на бензин

Москва, 6 июня 2019, 14:45 — REGNUM  Мера, предлагаемая ФАС по сдерживанию роста цен на бензин, правильная, теперь необходимо эту меру воплотить в жизнь. Но отсутствует координация между государством и нефтяными компаниями, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Сдерживание цен, конечно, это увеличит предложение на рынке горюче-смазочных материалов. Ещё бы стоило увеличить процент для продажи от общего объёма производимого топлива на независимых НПЗ и ВНИК для продажи на бирже. Но пока нефтяным компания будет выгодно экспортировать бензин за границу, они будут продолжать это делать под любым удобным предлогом», — считает эксперт.

На рынке топлива в стране нужно создать его переизбыток, а чтобы это произошло, правительству РФ нужно предоставить такие условия, чтобы экспортировать бензин и дизтопливо за границу, однако нефтеперерабатывающим компаниям это невыгодно. В таком случае не потребуются никакие соглашения между правительством и нефтяниками о заморозке цен.

«Также правительство России может в рамках госпрограммы выкупить несколько независимых НПЗ или обязать их поставлять бензин и дизтопливо только на внутренние рынки в полном объёме, реализуя все произведенные объёмы на Питерской бирже», — полагает Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложила способ сдерживания цен на бензин. Речь идет о регулировании объемов биржевых продаж топлива независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

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