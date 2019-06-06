Три четверти регионов РФ отстают по внедрению системы переработки мусора

Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Большинство регионов России оказались не готовы к внедрению новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами, хотя реформу откладывали трижды. Об этом заявил на ПМЭФ-2019 6 июня председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что оценил ситуацию в разных регионах и обнаружил, что, хотя закон был принят одновременно для всех, положение дел в двух соседних субъектах федерации может различаться диаметрально.

«Мы, конечно, видимо, что большинство регионов оказалось не готово к входу в реформу, до последнего все надеялись, что она будет четвертый раз перенесена», — сказал Бурматов.

Кроме того, технологически оказались не готовы и региональные операторы, так, в некоторых субъектах конкурсы выигрывали откровенные «пустышки».

"На мой взгляд, это была игра в поддавки со стороны ряда губернаторов и их окружения, когда конкурсы организовывали под конкретные компании, а сейчас пожинают плоды», — добавил депутат.

В Госдуме зафиксировали и тотальное отсутствие эффективного диалога между гражданами и государством относительно схем размещения мусора.

«Всего лишь 25% регионов приступили к обсуждению с гражданами территориальных схем размещения отходов. А эта работа должна быть завершена уже через полгода по закону», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Депутаты также обнаружили пять мошеннических схем, включая двойные квитанции, с помощью которых пытаются нажиться на «мусорной реформе» в регионах. Они уже попросили Генеральную прокуратуру проверить субъекты РФ на такие схемы.

Напомним, предполагается, что благодаря новой системе в России будет перерабатываться 60% мусора, а 36% — утилизироваться.

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