Не контроль, но серьезное влияние: о заявлении Сечина о санкциях

Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Контроль — слишком громкое слово, скорее можно говорить о значительном влиянии властей США на российскую промышленность, хотя главе «Роснефти», возможно, виднее, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 июня, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания Игоря Сечина о воздействии санкций на экономику России.

Ранее в четверг Сечин заявил, что администрация США с помощью санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности. В качестве примера он привел ситуацию с компанией «Русал» и алюминиевой промышленностью.

«Можно вспомнить, что когда были отменены санкции в отношении «Русала», произошел взрывной рост стоимости акций этой компании. Ясно видно, что ее капитализация зависит от санкций. А капитализация имеет важное значение, в частности, она отражает возможности по привлечению финансирования.

Применяя и отменяя санкции, США могут влиять на это. Следовательно, влиять на бизнес в целом, на уровень прибыли и на уверенность компании. Я бы не использовал слова «контроль», выразился бы более осторожно и говорил о серьезном влиянии. Но вполне может быть, что топ-менеджеру крупной компании виднее», — отметил Александр Скоробогатов.