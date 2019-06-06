Четверг, 6 Июня 2019 года
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Руденя: «Тверская стекольная промышленность получила новые возможности»

Экономика

Инвестор намерен вложить в стекольный завод Твери 2,5 млрд рублей

Руденя: «Тверская стекольная промышленность получила новые возможности»
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Тверской области
Подписание соглашения между правительство Тверской области и АО «Пикалёвская сода»

Тверь, 6 июня 2019, 14:41 — REGNUM  В развитие стекольного завода в Твери будет инвестировано 2,5 млрд рублей — соглашение о сотрудничестве подписали 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 губернатор Игорь Руденя и генеральный директор АО «Пикалёвская сода» Максим Волков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Соглашение с компанией «Пикалёвская сода» открывает новые возможности в развитии и модернизации стекольной промышленности региона. Для Тверской области важно обеспечить стабильную работу действующих предприятий, их загрузку и вывод на современный технологический уровень», — отметил Игорь Руденя, подчеркнув, что правительство окажет необходимую поддержку в реализации проектов акционерного общества на территории региона.

Компания приобрела стекольный завод в Твери в 2019 году, на предприятии уже создано 400 рабочих мест. В регионе «Пикалёвская сода» реализует проект по дальнейшему развитию предприятия с объёмом инвестиций 2,5 млрд рублей и созданием 150 рабочих мест.

В Пикалёво в начале 60-х годов ХХ века впервые в мировой практике в крупном промышленном масштабе была освоена безотходная технология комплексной переработки нефелинового концентрата. В настоящее время в состав АО «Пикалёвская сода» входят различные производства и подразделения, изготавливающие кальцинированную соду, карбонат калия, сульфат калия, цемент, стеклотару. Продукция предприятий используется в стекольной промышленности, производстве бытовой химии, удобрений, экспортируется в Польшу, Чехию, Индию, ОАЭ, Индонезию, Турцию, Саудовскую Аравию, Бразилию, Испанию, США, Англию, Мексику, Швейцарию, Германия и другие страны.

Напомним, что делегация Тверской области, возглавляемая губернатором Игорем Руденей, участвует в деловой программе Петербургского международного экономического форума-2019 6 июня. Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «ВымпелКом» в сфере цифровой экономики.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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