Губернатор Ярославской области подписал новые соглашения на ПМЭФ

Ярославль, , 14:36 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения в сфере энергетики и экологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Соглашение с компанией «Яркогенерация» предполагает создание когенерационного центра в индустриальном парке «Новоселки».

"Запуск когенерационного центра позволит снизить стоимость энергии и обеспечить стабильное электро‑ и теплоснабжение индустриального парка, в числе резидентов которого сегодня такие крупные компании, как «Тева», «Комацу», «Такеда». Мы постоянно работаем над тем, чтобы инвесторам было комфортно вести бизнес в Ярославской области. Большое внимание уделяется инфраструктуре, и соглашение с компанией «Яркогенерация» — очередной шаг к ее совершенствованию», — сказал Дмитрий Миронов.

Проект планируется реализовать до конца 2021 года. Объем инвестиций составит 600 миллионов рублей.

Еще один проект касается важной экологической темы — проблемы утилизации батареек. Попадая на мусорные полигоны, батарейки наносят серьезный вред окружающей среде, а современная инфраструктура по их сбору и переработке пока не создана.

В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения инвестор направит 200 миллионов рублей на организацию системы сбора и утилизации химических источников тока Ярославской области. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Миронов, генеральный директор ООО «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев и генеральный директор ООО «Национальная экологическая компания» Александр Климов.

«За 2018 год в регионе собрано более восьми тысяч килограммов химических источников тока, в 2019 году — уже более трех тысяч килограммов. Ранее мы финансировали их утилизацию из средств областного бюджета. В рамках сегодняшнего соглашения учитывается ответственность одного из крупнейших производителей, который вложит средства в создание необходимой инфраструктуры», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Дюраселл Раша» планирует установить контейнеры в розничных магазинах, в социальных учреждениях и организациях ЖКХ для сбора батареек и их последующей утилизации.

«Эта работа идет в рамках нацпроекта для всей страны. В Ярославской области есть компания, которая уже имеет возможность переработки батареек, и есть политическая воля — запустить этот проект и поддержать его», — сказал генеральный директор ООО «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев.

Ожидается, что до конца текущего года будет оборудовано около 100 новых мест сбора батареек. Кроме того, в регионе пройдет серия просветительских акций, чтобы побудить ярославцев утилизировать батарейки только в специально отведенных местах.

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