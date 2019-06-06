Компании из Киргизии и Китая заключили контракты на $2 млрд

Бишкек, , 14:32 — REGNUM В ходе бизнес-форума «ШОС: расширяя границы сотрудничества» киргизские и китайские компании подписали пять меморандумов и три соглашения на общую сумму $2 млрд (более 130,2 млрд рублей). Об этом сегодня, 6 июня, на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.

По словам чиновника, еще одно аналогичное мероприятие с участием фирм и предпринимателей из Киргизии и Китая пройдет в ходе предстоящего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина.

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Он также отметил, что во время этого мероприятия будет сделан акцент на развитии киргизско-китайского сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

«Как показывает практика, данное направление за всю историю отношений было не совсем развитым и сегодня есть понимание, что КНР нуждается в экологически чистой продукции, и Киргизия может предоставить ее. Все условия есть у нас для открытия новых агропромышленных технопарков, где мы можем, начиная от сбора и временного хранения сельхозпродукции до упаковки и поставки на китайский рынок», — подчеркнул Сыдыков.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным национального статистического комитета, объем взаимной торговли Китая и Киргизии в 2018 году составил порядка $2 млрд (более 130,2 млрд рублей по текущему курсу).

Из них более $1,9 млрд (свыше 123,7 млрд рублей) пришлось на долю импорта, а $61,2 млн (около 4 млрд рублей) — на долю экспорта. Объем поставок китайских товаров в Киргизию в этот период вырос на 30%, а киргизской продукции в КНР — снизился на 38%.

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