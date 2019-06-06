Правительство Киргизии выставит на продажу перспективные месторождения

Бишкек, , 14:29 — REGNUM Власти Киргизии планируют до конца 2019 года выставить на конкурс лицензии на разработку перспективных месторождений: золота — «Тоголок», угля — «Сулюкта», «Кара-Кече» и «Туюк-Каргаша», сурьмы — «Кадамжай», гипса — «Наукатское» и железа — «Джетим». Об этом в ходе правительственного совещания заявил председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

В свою очередь премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил необходимость качественной подготовки условий тендеров на эти рудники, изучив при этом вопрос включения в условия конкурса требований по созданию непрофильных производств — для развития экономики регионов.

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Кроме того, необходимо серьезно подойти к вопросу запуска перспективных месторождений, таких как «Джеруй» и «Кичи-Чаарат», «Шамбесай» и в полном объеме провести необходимые мероприятия для успешного начала деятельности на данных участках. Рациональный и системный подход к разработке недр даст возможность снизить зависимость бюджета от льготных кредитов и грантов международных организаций и отдельных стран», — сказал он.

Также участники совещания обсудили вопросы, касающиеся экологической и социальной составляющей в горнорудной отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2018 году объем производства в горнодобывающей сфере Киргизии достигло 19,8 млрд сомов (более 18,5 млрд рублей).

Это больше показателя 2017 года на 8,1%.

Отметим также, что горнорудные компании ежегодно пополняют республиканский и местные бюджеты доходами в сумме около 12 млрд сомов (более 11,2 млрд рублей). В горнорудной промышленности работают более 18 тысяч киргизстанцев.

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