ФАС возбудила дело в отношении российской «дочки» Philips

Москва, , 14:30 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» (официальный импортер продукции Philips в России). Об этом 6 июня сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольная служба по итогам проверку, проведенной в 2017 году, выявила со стороны компании нарушения по части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции. ФАС заподозрила «дочку» Philips в координации цен на три модели смартфонов: Philips S309, Philips S307, Philips S337.

«В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами могут послужить дела по Apple, LG, Samsung. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники», — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

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