Сезонный ремонт дорог проходит в Магаданской области

Сусуман, Магаданская область, , 14:26 — REGNUM В Магаданской области проходит сезонный дорожный ремонт. В первую очередь рабочие взялись за одну из самых проблемных трасс в регионе, передает ОТР.

Это автодорога Магадан — Балаганное — Талон. Заасфальтированные участки там давно нуждаются в серьезном ремонте. Местами земля просела, образовалось много ям. Но начинать работы приходится с подготовки обочин. Сначала экскаватором специалисты выкорчевывают кустарники, деревья покрупнее вырубают. Затем кюветы укрепят и засыпят грунтом.

«Есть места промерзшие, есть места — нет, — сказал машинист экскаватора Николай Бурдуковский. — Но отошло где-то около метра с лишним. Корни, лес. То, что за много лет заросло, приходится иногда выкорчёвывать».

«Ведем работу по планировке обочин, — сказал директор ОГУДЭП «Магаданское» Дмитрий Воробьев. — Потом будет выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Кроме того, будут выровнены и спланированы съезды к поселку Армань и к поселку Радужный».

Всего в этом году в Магаданской области рабочие отремонтируют почти три десятка участков дорог. На это из федерального бюджета выделено 206 миллионов рублей.