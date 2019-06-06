Цифра 4% «не согласуется» с реальной инфляцией в России

Москва, , 14:20 — REGNUM Заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о снижении инфляции возможно связаны с тем, что потребительские цены в России в течении месяца незначительно изменились в среднем на 0,5% на мясомолочную продукцию, а также на хлебобулочные изделия, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Но нужно понимать, что цифра в 4−5%, которую берет в расчет правительство РФ не согласуется с цифрами реальной инфляции по стране. С начала текущего года после увеличения ставки НДС с 18 до 20% инфляция возросла почти до 15%, на те же потребительские товары, а также это отразилось и на ценах на горючее топливо», — отметил эксперт.

Замедление роста цен на товары и услуги носит временный характер. ЦБ РФ сигнализирует о снижение базовой процентной ставки, поскольку улучшился краткосрочный профиль риска, но при этом мы также должны понимать, что среднесрочный тренд в этом направлении пока еще не определен.

«Общая картина складывается таким образом, что низкую инфляцию можно объяснить снижением потребительского спроса, замораживанием государством цен на бензин и укреплением рубля на фоне девальвации турецкой лиры, которая снизила цены на импортные фрукты и овощи», — пояснил Гасанов.

Также фактор сезонности указывает на то, что инфляция в стране может краткосрочно снизиться (что в принципе и происходит), поскольку многие российские граждане используют хорошую погоду, чтобы месяцами оставаться на дачах, где они выращивают свои собственные фрукты и овощи, снижая стоимость продуктов, которые является одним из крупнейших драйверов инфляции.

«Вторая причина снижения инфляции до постсоветского минимума, на которую может опираться государство заключается в том, что государство очень много инвестировало в сельское хозяйство для повышения продовольственной безопасности России, что в свою очередь привело к замедлению роста цен на продовольствие. Но инфляция продолжит расти и может достигнуть 7% и более процентов, уже во второй половине 2019 года. В реальности же инфляция будет в пределах 15 — 25%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства Максим Орешкин на ПМЭФ заявил, что инфляция в России опустится ниже 4% по итогам 2019 года.

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