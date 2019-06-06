Власти Франции изъяли более $265 млн со счетов экс-диктатора Нигерии

Абуджа, , 14:18 — REGNUM Власти острова Джерси заявили об изъятии более 267 миллионов долларов США у семьи и соратников покойного военного диктатора Нигерии Сани Абача, передает CNN Africa.

По данным фонда восстановления гражданских активов Джерси, средства были изъяты из активов сына покойного диктатора Мохаммеда Абача. Деньги были добыты нелегально, путем отмывания крупных сумм во время нахождения Абача у власти, заверили представители фонда.

Деньги были обнаружены на счету, зарегистрированном на Нормандских островах. Счет принадлежал подставной компании Doraville Properties Corporation.

По требованию прокуратуры, счет был заморожен в 2014 году.

После пяти лет следствия похищенные средства были внесены в фонд восстановления гражданских активов. Средства будут распределены между правительствами Джерси, Нигерии и США.

Напомним, Сани Абача пришел к власти в Нигерии в 1993 году и управлял страной до 1998 года.

Некоторые оппозиционеры, критиковавшие режим Абача, были приговорены к заключениям и казням.

Режим Абача подвергался жестокой международной критике. Сообщается, что при помощи своих соратников за пять лет пребывания у власти Абача украл более четырех миллиардов долларов США.

На сегодняшний день власти Швейцарии вернули около 700 миллионов долларов активов, связанных с деятельностью Абачи.