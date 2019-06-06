Иностранных туристов в России меньше всего привлекает Северный Кавказ

Черкесск, , 14:13 — REGNUM Северный Кавказ стал аутсайдером в России по числу иностранных туристов, посетивших округ в 2019 году. Согласно данным национального рейтинга въездного туризма, составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», ситуация с интуризмом хуже всего обстоит в Дагестане. Он занял последнюю, 85-ю, строчку рейтинга.

Результаты остальных субъектов округа выглядят следующим образом: Северная Осетия — 84-е место, Ингушетия — 81-е, Карачаево-Черкесия — 80-е, Кабардино-Балкария — 67-е, Чечня — 64-е. Из всех регионов СКФО вперед вырвался лишь Ставропольский край, занявший в рейтинге 22-е место.

По мнению авторов исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и двумя журналами «Отдых в России» и «Туризм и отдых в России», то, что ни один регион Северо-Кавказского федерального округа не вошел в группу лидеров, должно натолкнуть профильные министерства и ведомства на принятие особых мер.

Такие регионы, как Карачаево-Черкесия с ее горнолыжными курортами, активно развиваемыми в последнее время, казалось бы должны опережать другие субъекты РФ в вопросе привлечения туристов. Однако, вероятнее всего, попадание регионов СКФО в группу отстающих по числу иностранных туристов, говорит о том, что в них все еще слабо развита экономика, инфраструктура, имеет место нехватка кадров и «отсутствие внятной стратегии развития въездного туризма», считают составители рейтинга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году министерства иностранных дел ряда стран, в том числе Великобритании, предостерегли от опасностей, которые могут ожидать подданных Соединенного Королевства при поездках в Россию, особенно на Северный Кавказ. В числе регионов, въезд в которые британцам не рекомендуется, были названы Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и ряд районов Ставропольского края.