Тамбовский губернатор договорился об инвестициях в модернизацию АО «Тамак»

Тамбов, , 14:13 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума тамбовский губернатор Александр Никитин подписал соглашение о намерениях к сотрудничеству с председателем правления «ТАМАК Холдинг АГ» Александром Макуланом (Австрия). Речь идёт о вложении холдингом инвестиций в АО «Тамак» к 2024 году в объеме 700 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Как следует из документа, соглашение будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества, созданию благоприятных организационных, экономических, правовых и других необходимых условий для развития экономической инфраструктуры и экспортного потенциала Тамбовской области.

В соответствии с документом планируется модернизация производственных мощностей акционерного общества «Тамак» с целью увеличения выпуска строительных материалов и конструкций на основе древесины с высокой добавленной стоимостью. Такая задача поставлена в рамках исполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт. Учитывая сформированные внешнеэкономические деловые связи АО «Тамак», опыт поставок продукции в Европу, а также наличие у предприятия европейской сертификации вышеуказанной продукции, предполагается, что объем экспорта при запланированных инвестициях до 2014 года увеличится в четыре раза.

После подписания соглашения Александр Макулан поблагодарил губернатора Александра Никитина за поддержку предприятия и создание необходимых условий для успешной работы компании. В свою очередь, глава региона выразил уверенность, что документ придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.

Сегодня «Тамак» является одним из ведущих предприятий в России в сфере индустриального деревянного домостроения и производства цементно-стружечных плит, а также комплектов энергоэффективных быстровозводимых домов высокой степени заводской готовности.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовские власти обсудили с гостями из Австрии перспективы сотрудничества