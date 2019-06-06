Новый трамплин: Россия открыта для иностранных инвестиций

Москва, , 14:13 — REGNUM На фоне общеевропейского и в целом общего мирового тренда снижения инвестиционной активности глобальных инвесторов, и в первую очередь инвесторов, занимающихся прямыми инвестициями, тот факт, что по итогам 2018 года Россия (9-е место) снова вошла в Топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, естественно, очень радует, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

В последние годы состояние мировой экономики подвержено многим вызовам, а развязанная со стороны США внешнеторговая война с Китаем вызывает огромную тревогу за перспективы состояния всей мировой торговли и экономки. С учётом того факта, что в США последние пять лет крайне активно размахивают флагом антироссийских санкций, но при этом совершенно не забывают извлекать из бизнес-процессов, протекающих на территории России свою экономическую выгоду. Именно этим, наверное, и продиктован тот факт, что США являются практически лидером среди глобальных инвесторов, инвестирующих в российский бизнес.

«Ни для кого практически не удивительно, деньги лишены политики в основе своей, они устремляются туда, где есть экономический эффект от инвестиций и синергия выше по сравнению с аналогами. Правда по сравнению с теми инвестиционными потоками, которые питали российскую экономику нынешний приток иностранных инвестиций существенно отличается и не в лучшую сторону. До того уровня прямых инвестиций, который имели возможность наблюдать до кризиса 2008 — 2010 годов России очень далеко, но и сильно жаловаться, скорее всего, не стоит», — полагает эксперт.

По его словам, самый большой приток инвестиций в Россию был по итогам 2008 года, когда общий приток прямых иностранных инвестиций в Россию составил, по разным оценкам свыше $70 млрд и вывел Россию на 5-е место среди всех стран мира. Сейчас же Россия находится в первой десятке, что тоже можно назвать существенным достижением, причём с оглядкой на все геополитические и экономические процессы, протекающие, на сегодня, вокруг нашей страны, уместна фраза, что «могло бы быть и хуже».

«Хочется надеяться, что в рамках проходящего на этой неделе Петербургского международного экономического форума глобальный бизнес откроет для себя новые горизонты по инвестированию своих средств в российские бизнес проекты, и это станет новым трамплином для качественного рывка для российской экономики», — выразил надежду Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия по итогам 2018 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в отчете аудиторско-консалтинговой сети EY «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы».

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