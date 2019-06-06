Газпром отметил увеличение спроса на российский газ во Франции

Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Положительную динамику в сфере поставок российского газа во Францию отметили глава Газпрома Алексей Миллер и председатель совета директоров ENGIE SA Жан-Пьер Кламадье во время встречи в Санкт-Петербурге. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба российской компании.

Спрос на российский газ во Франции на протяжении четырех лет имеет положительную динамику, в том числе в 2019 году. С 1 января по 5 июня 2019 года Газпром поставил в европейскую страну 5,8 млрд м3 газа — на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отмечается, что переговоры глав компаний состоялись в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. Ранее в Газпроме сообщали, что объём экспорта российского газа во Францию за последние пять лет увеличился на 58%.

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