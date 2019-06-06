В Ярославле мэрия и подрядчики запутались в светильниках и проводах

Ярославль, , 14:01 — REGNUM В мэрии Ярославля состоялось рабочее совещание с участием подрядной организации, заключившей контракт на обеспечение уличного освещения (ООО «Строй мониторинг») и филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго». Об его итогах весьма скупо сообщает официальный сайт мэрии.

На совещании мэр Ярославля Владимир Волков указал на недопустимость нарушения установленного режима освещения города в вечернее и ночное время, а также поставил задачу максимально оперативно проводить ремонтные работы и постоянно взаимодействовать всем участникам, вовлечённым в этот процесс. Организации должны обеспечить работу не менее 95% работающих светильников, расположенных на городских территориях, в вечернее и ночное время.

За этими строчками официального сообщения скрывается серьёзная проблема в организации уличного освещения столицы Золотого кольца.

Дело в том, что около 85% оборудования, составляющего систему уличного освещения Ярославля, находится на балансе «МРСК Центра — «Ярэнерго» и лишь небольшая часть — в собственности города. По этой причине и с учётом профильной специализации МРСК ранее мэрия Ярославля всегда заключала договор на обеспечение уличного освещения с ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго», как с единственным поставщиком. В 2017 году стоимость услуг по этому договору составляла около 44 млн рублей на год. По инициативе бывшего мэра Ярославля Владимира Слепцова от этой схемы решено было отказаться. Формальной причиной была названа высокая стоимость услуг МРСК.

В настоящее время обеспечением уличного освещения Ярославля занимается санкт-петербургская компания «Строй мониторинг». Она была признана победителем соответствующего аукциона после того, как заявка ещё одного участника (ООО «Энергопром» из Ярославля) была отклонена. Цена лота составила 10 млн рублей на квартал. Однако, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM знакомый с ситуацией эксперт, проводить работы на сетях МРСК «Строй мониторинг» не имеет права. Отдельной проблемой является система управления уличным освещением, которая также находится в ведении энергетиков.

ПАО «МРСК Центра» предложила ООО «Строй мониторинг» разграничить полномочия и заключить соответствующий договор. По сведениям источника ИА REGNUM, речь шла примерно о 500 тыс рублей в месяц. Однако компанию из Сенкт-Петербурга условия договора не устроили, и к установленному сроку, 27 мая, он заключён не был.

Таким образом к началу июня в Ярославле сложилась патовая ситуация, при которой ответственная за обеспечение уличного освещения компания не может исполнять свои обязательства. Удалось ли чиновникам и подрядчкикам разобраться в проводах, столбах и светильниках — сайт мэрии Ярославля не сообщает. Пришли ли ООО «Энергопром» и ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» к компромиссу — неизвестно.

Заложниками неразберихи, как всегда, становятся простые ярославцы. В социальных сетях они пишут о проблемах с уличным освещением. Стоит отметить, что до сих пор не объявлен аукцион на обслуживание системы освещения в Ярославле в третьем квартале. Вероятно, с июля уличное освещение в Ярославле вновь некому будет обслуживать.

Читайте ранее в этом сюжете: Обслуживать уличное освещение в Ярославле будет фирма из Петербурга