Ростелеком и Россети договорились о сотрудничестве в области цифровизации

Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Главы компаний «Россети» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, который позволит совместно развивать цифровую инфраструктуру, внедрять единые подходы к решению прикладных задач цифровой трансформации. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба электроэнергетического холдинга.

По словам гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского, совместная работа позволит предприятиям оптимизировать стоимость создания и эксплуатации сетей в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса.

В свою очередь президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что телекоммуникационный холдинг выступит в качестве поставщика комплексных цифровых решений.

Подписание меморандума состоялось в рамках Международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 6 и 7 июня.

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