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Ростелеком и Россети договорились о сотрудничестве в области цифровизации

Экономика

Подписание соглашение состоялось на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 13:57 — REGNUM  Главы компаний «Россети» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, который позволит совместно развивать цифровую инфраструктуру, внедрять единые подходы к решению прикладных задач цифровой трансформации. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба электроэнергетического холдинга.

По словам гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского, совместная работа позволит предприятиям оптимизировать стоимость создания и эксплуатации сетей в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса.

В свою очередь президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что телекоммуникационный холдинг выступит в качестве поставщика комплексных цифровых решений.

Подписание меморандума состоялось в рамках Международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 6 и 7 июня.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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