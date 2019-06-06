На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ»

Москва, , 13:40 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса приступили к сборке головной части для обсерватории «Спектр-РГ», сообщает 6 июня пресс-служба госкорпорации.

На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.

В ближайшие несколько дней на Байконуре будет завершена общая сборка ракеты космического назначения «Протон-М» и проведены электрические проверки её компонентов. Для обеспечения теплового режима аппарата «Спектр-РГ» на головной обтекатель установят защитный термочехол, затем ракету подготовят к вывозу на техническую заправочную станцию для заправки баков низкого давления разгонного блока «ДМ-03».

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российской астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» запланирован 21 июня 2019 года в 15:17 мск с площадки № 81 космодрома Байконур.

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