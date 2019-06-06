Цифровизация пугает, но страшнее «двойки за плохое поведение»

Москва, , 13:40 — REGNUM Жители России проявили себя зрелыми людьми, осведомлёнными о рисках, которые несёт автоматизация труда. Результаты опроса, конечно, не означают, что 65% людей в ближайшем времени потеряют работу, однако, они допускают, что такое может случиться с кем-либо из ближнего круга, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Среди представителей бизнеса пессимистов меньше, поскольку автоматизировать труд владельца компании или топ-менеджера сложнее, чем труд таксиста, бухгалтера или аналитика. А малая доля пессимистов в малом и среднем бизнесе (23%) характеризует, в первую очередь уровень задач и оплаты труда в этом секторе.

Ведь пока сотрудник стоит дешевле робота, его рабочему месту ничего не угрожает. Хочешь сохранить работу — будь дешевле компьютера. Как только робот или компьютер начнут выполнять нашу работу дешевле — пусть даже немного хуже — работодатель сразу оценит возможность сократить издержки. Если же работодатель замешкается, то ускорить принятие решения ему поможет консультант», — отметил эксперт.

По его мнению, есть и ещё один риск, связанный с «большими данными». Потерять не только работу, но и шансы на неё, можно будет не только благодаря личным заслугам, а просто благодаря своему окружению. Новые поколения входят в жизнь, гораздо более оцифрованными, чем культурное наследие. Работодатели получают доступ к базам данных, в которых содержатся все «двойки» за плохое поведение, селфи с сигаретой в летнем лагере, штрафы за безбилетный проезд, информация о наследственных заболеваниях двоюродного дяди и т.п.

«В США сейчас идёт целый шквал раскрытия давних преступлений при помощи генетических баз данных — полицейские получили возможность сопоставить ДНК пока не пойманных преступников с ДНК их родственников. Сдавая ДНК, благонамеренные внучатые племянники нечаянно выдали правосудию несколько отошедших от дел маньяков.

Если 30 лет назад гражданин указывал в анкете «родственников, постоянно проживающих за границей не имею», то работодатель завтрашнего дня будет иметь полный список прегрешений дяди, тёти, соседа и школьного товарища», — пояснил Делицын.

Активисты в Америке уже требуют запретить работодателям использовать подобную информацию, но ведь лазейки всё равно будут найдены. Молодой человек не пройдёт на место не потому, что он сам плохо решил задачу на собеседовании, а потому что проштрафились два одноклассника. Главное опасение активистов заключается в том, что на обочину будут вытолкнуты даже не те, кто разок оступился сам, но и те, кто когда-то подавал оступившемуся руку.

«Коль скоро жители России осознают угрозу, можно ожидать, что они возьмут в собственные руки заботу о своём будущем. Кто-то пройдёт программу переобучения, кто-то вложит накопленные средства в собственный бизнес, а кто-то снова вплотную займётся огородом. Ну, а политики, по примеру американских и европейских коллег, не говоря уже о шейхах Персидского залива, снова поднимут вопрос об безусловном базовом доходе для граждан», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса аналитического центра НАФИ, большинство жителей России (65%) опасаются потерять работу из-за внедрения в компаниях информационных технологий и автоматизации процессов.

Читайте также: Большинство жителей РФ не исключили риск потери работы из-за цифровизации