Делегация SK Group прибыла во Вьетнам с официальным визитом

Ханой, , 13:41 — REGNUM Представители южнокорейской компании SK Group посетили Вьетнам с официальным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители компании, включая главу и вице-президента SK Group, глава SK Corporation, глава SK Innovation, глава SK Telecom, глава SK E&S, прибыли во Вьетнам 5 июня.

Известно, что представители SK Group планирует встретиться с премьер-министром Вьетнама и главами крупных компаний страны с целью укрепить двусторонние отношения между странами.

Представители SK Group надеются, что данный визит поспособствует расширению бизнеса южнокорейской компании на вьетнамском рынке.

Известно, в 2018 году компания SK Group приобрела 6,1% акций компании Vingroup (самой крупной частной компании Вьетнама) и 9,5% акций компании Masan Group (второй по величине компании).