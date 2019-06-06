В Петербурге для Maersk построят производственно-складской комплекс

Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Производственно-складской комплекс площадью 23,7 тыс. кв. метров в интересах логистической компании Maersk — крупнейшего в мире оператора контейнерных перевозок — построят на юге Петербурга. Он расположится на участке в 6 га на территории индустриального парка «PNK Парк Софийская КАД», в 5 км от КАД, рядом с аэропортом «Пулково» и трассой М-10.

Доступ в новое здание сотрудники Maersk получат уже в четвертом квартале 2019 года. Старт операционной деятельности комплекса намечен на начало 2020 года, сообщили ИА REGNUM в девелоперской компании PNK Group. Консультантом сделки выступила компания Knight Frank.

В индустриальном здании предусмотрены зоны с поддержанием определенных температурных режимов, включая камеру глубокой заморозки. Также объект будет оснащен двумя трехэтажными административно-офисными помещениями.

«Санкт-Петербург всегда был стратегически важным для нас регионом, именно здесь 15 лет назад PNK Group начала возводить свое первое индустриальное здание. И сейчас мы видим все большее увеличение спроса к данной локации», — отметил управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» Дмитрий Пилевин.

Он добавил, что с помощью передовых технологий при возведении индустриальных зданий любой объект строится в течение нескольких месяцев.

В свою очередь Сорен Скоу, генеральный директор Maersk, пояснил, что компания инвестирует в сквозные перевозки скоропортящихся грузов, видя значительный потенциал этого бизнеса и его рост опережающими темпами.

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