Google оспорит в суде штраф властей ЕС на сумму $1,7 млрд

Брюссель, , 13:30 — REGNUM IT-гигант Google подал жалобу на решение антимонопольного органа ЕС, в соответствии с которым компания должна выплатить штраф в размере $1,7 млрд. Об этом 5 июня сообщил портал TechCrunch.

Google подал соответствующее заявление в суд ЕС. Стоит отметить, что компания пока что не раскрыла содержание жалобы. Представители антимонопольного органа сообщили журналистам, что они уверены в правильности своего решения и будут его отстаивать.

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Напомним, решение о наложении на Google штрафа в размере $1,7 млрд власти ЕС приняли в марте 2019 года. В Еврокомиссии решили, что компания ограничивает рекламу от конкурентов в сервисе контекстной рекламы AdSense.

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