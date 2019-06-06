Четверг, 6 Июня 2019 года
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Google оспорит в суде штраф властей ЕС на сумму $1,7 млрд

Экономика

Пока что компания не раскрыла содержание жалобы

Брюссель, 6 июня 2019, 13:30 — REGNUM  IT-гигант Google подал жалобу на решение антимонопольного органа ЕС, в соответствии с которым компания должна выплатить штраф в размере $1,7 млрд. Об этом 5 июня сообщил портал TechCrunch.

Google подал соответствующее заявление в суд ЕС. Стоит отметить, что компания пока что не раскрыла содержание жалобы. Представители антимонопольного органа сообщили журналистам, что они уверены в правильности своего решения и будут его отстаивать.

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Напомним, решение о наложении на Google штрафа в размере $1,7 млрд власти ЕС приняли в марте 2019 года. В Еврокомиссии решили, что компания ограничивает рекламу от конкурентов в сервисе контекстной рекламы AdSense.

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Борьба с монополизацией в экономике
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